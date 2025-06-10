Турпоток в Севастополе вырос более чем на 60% в этом году

Туристический поток в Севастополе в этом году превысил прошлогодний почти на две трети. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

Он уточнил, что в летний сезон загрузка коллективных средств размещения в городе составит 80%, что вдвое выше показателей минувшего года.

Отмечается, что при этом на данный момент службой Крымского моста не зафиксировано ажиотажа транспортных средств, заявления об очередях к досмотровым пунктам отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия нарастят турпоток.