Движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне ракетной опасности в Севастополе

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту в эестренном порядке приостановлено. об этом сообщается в оперативном канале информационного центра о ситуации на автоподходах к путепроводу.

Сообщение об этом опубликовано в четверг, 24 октября, в начале 2-го часа ночи. По какой причине перекрыли движение, не уточняется. Однако ранее в Севастополе была объявлена ракетная опасность.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — приводится в сообщении оперштаба в соцсетях.

Напомним, на Крымском мосту регулярно перекрывают движение автотранспорта. Это связано с усилением мер безопасности после двух терактов, которые совершил киевский режим. Впервые мост попытались подорвать террористы, используя грузовик, в котором спрятали взрывное устройство. Это произошло в октябре 2022-го года. Тогда было повреждено шоссейное полотно. Вторая попытка произошла в июле 2023-го года — тогда ВСУ использовали безэкипажные катера, которые повредили асфальтовое покрытие.

Ранее стало известно, что на всей территории Севастополя в ночь на четверг, 24 октября, объявлена ракетная опасность. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Михаил Развожаев. Сообщается, что в Севастополе в настоящее время работают системы противоракетной обороны. Все городские экстренные службы приведены в состояние полной готовности.