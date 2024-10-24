Враг атакует Севастополь: в городе объявлена ракетная опасность, работает ПВО

На всей территории Севастополя в ночь на четверг, 24 октября, объявлена ракетная опасность. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

В своем Telegram-канале он попросил горожан не подходить к окнам, не выходить на улицу, а по возможности спуститься в укрытие.

«Внимание всем! Баллистика! Срочно принять меры безопасности!» — написал Развожаев, выложив видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.

Сообщается, что в Севастополе в настоящее время работают системы противоракетной обороны. Все городские экстренные службы приведены в состояние полной готовности.

Ранее помощник президента РФ Ушаков заявил, что у Зеленского на самом деле нет никакого плана переговоров с Россией.