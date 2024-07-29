Движение по Крымскому мосту перекрыто, в Севастополе объявлена воздушная тревога

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту временно перекрыто, сообщил оперативный канал информационного центра о ситуации на автоподходах к путепроводу.

Сообщение об этом опубликовано в понедельник, 29 июля, в районе 00.25 часов ночи по московскому времени. По какой причине перекрыли движение, не уточняется.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — приводится в сообщении оперштаба в соцсетях.

Помимо этого, как проинформировал в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе объявлена воздушная тревога в связи с вероятной атакой украинских войск.

Напомним, на Крымском мосту регулярно перекрывают движение автотранспорта. Это связано с усилением мер безопасности после двух терактов, которые совершил киевский режим.

Впервые мост попытались подорвать террористы, используя грузовик, в котором спрятали взрывное устройство. Это произошло в октябре 2022-го года. Тогда было повреждено шоссейное полотно. Вторая попытка произошла в июле 2023-го года — тогда ВСУ использовали безэкипажные катера, которые повредили асфальтовое покрытие.