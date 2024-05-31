Движение по Крымскому мосту восстановили спустя 2,5 часа

Движение по Крымскому мосту возобновилось спустя почти 2,5 часа после приостановки проезда. Об этом говорится в канале об оперативной обстановке на мосту.

О том, что движение по Крымскому мосту перекрыто, стало известно в пятницу, в 4:06 по московскому времени.

Движение на мосту периодически перекрывают в целях безопасности. С 2022-го года на объекте действуют пункты досмотра автомобилей, водителей и пассажиров. Такие меры были введены после теракта 8 октября 2022-го года.

Вторая попытка подорвать Крымский мост была совершена ВСУ 17 июля 2023-го года. Тогда киевский режим использовал надводные беспилотники.

На данный момент Крымский мост полностью функционирует, а все повреждения быстро устранили.

Ранее мы сообщали, что в Крыму диверсант рассказал о намерении ВСУ нанести удары по Крымскому мосту. Он рассказал, что диверсанты сначала должны были подорвать участок железной дороги, после чего украинские военные получили бы сигнал о дальнейших действиях по разрушению объекта.