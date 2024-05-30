Диверсант рассказал о планах ударов по поездам на Крымском мосту

Задержанный в Крыму диверсант, работавший под кураторством украинских спецслужб, рассказал о планах нанесения ракетных ударов по Крымскому мосту, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Украинский агент рассказал, что кураторы отправили ему координаты для того, чтобы заложить взрывчатку под рельсы. Таким образом, после того как она сработает, поезд должен был остановиться. После этого ВСУ получили бы команду атаковать мост ракетами.

О таких же планах рассказали двое других задержанных. По словам одного из них, теракты планировались в разных регионах Крыма.

30 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о предотвращении нескольких диверсионно-террористических актов на железной дороге и объектах критической инфраструктуры региона. Он поблагодарил сотрудников ФСБ за оперативные действия по выявлению преступников.

В спецслужбах рассказали, что для реализации терактов Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины завербовало пятерых жителей Крыма, которые активно поддерживали ВСУ. Глава группировки, занимающейся подготовкой диверсий, погиб при детонации взрывного устройства в момент, когда доставал его из схрона. Его сообщники были задержаны.

При обысках у них обнаружили четыре самодельных взрывных устройства, автомат АК-47, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны и средства связи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 стать 30, части 1 статьи 205 и части 3 статьи 222.1 УК РФ (подготовка к теракту, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее мы сообщали, что в военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело российских военнослужащих, которые украли и убили жительницу ЛНР по личным мотивам.