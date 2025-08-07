Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Новые ограничения начали действовать с 8:21 мск. Ранее движение по мосту было перекрыто с 2:08 мск до 7:45 мск.

По данным оперативного канала, по состоянию на 8:00 мск со стороны Тамани в очереди на подъезде к мосту находились 1470 транспортных средств, а время ожидания составляло около четырех часов. Со стороны Керчи ситуация была немного лучше — около 850 машин ждали досмотра примерно три часа.

Причины временного перекрытия моста официально не уточняются, однако подобные меры обычно связаны с усиленными мерами безопасности.

Ранее сообщалось, что в Севастополе к пляжу прибило беспилотник ВСУ.