В Севастополе к пляжу прибило беспилотник ВСУ

В Севастополе в районе пляжа Любимовка-2 обнаружен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор российского региона Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что объект находился примерно в 50 м от берега. По предварительным данным, дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или сбит во время одной из атак ВСУ на город.

Сейчас территория пляжа оцеплена, отдыхающих эвакуируют в безопасное место. Специалисты оценивают ситуацию и принимают решение о дальнейших действиях.

Губернатор Севастополя призвал жителей и гостей города сохранять спокойствие и не приближаться к опасному объекту. Он напомнил, что при обнаружении подобных предметов необходимо немедленно сообщить о находке экстренным службам.

Ранее врио губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о об отражении массированной атаки ВСУ по региону.