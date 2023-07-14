Двое британцев подали иск на пять миллионов долларов за якобы ложное обвинение в преступлении

Братья Тейт, Тристан и Эндрю, были обвинены в создании преступной группы, работорговле, изнасиловании и изготовлении порнографии. Их адвокаты перешли в наступление и заявили, что все обвинения ложны.

Власти США разыскивали пропавшую жительницу Флориды, которая в итоге была обнаружена в Румынии на вилле двух известных кикбоксеров Тейт. По версии следователей, братья похищали девушек, насиловали их и заставляли сниматься в порно. За это Тейты на длительное время были арестованы, на их имущество наложен арест. Полиция все еще расследует все эпизоды их преступлений, поскольку от таких действий пострадало не менее шести женщин. Об том сообщил британский телеканал Sky News.

Теперь Эндрю и Тристан сами подали в суд на освобожденную девушку, ее семью и еще двух свидетельниц. Они заявили, что все они являются аферистами и вымогателями, которые втерлись к ним в доверие, чтобы выманить крупные суммы. За все это кикбоксеры потребовали взыскать с ответчиков пять миллионов долларов в качестве компенсации материального и морального ущерба.