Двое детей погибли в автокатастрофе между Пермью и Екатеринбургом

ДТП произошло на трассе, которая связывает эти два города. Там легковая машина вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком.

Авария произошла сегодня, 25 декабря, с самого утра. Автомашину Renault Logan занесло на дороге, после чего она вылетела на встречную полосу. Там в нее немедленно врезалась грузовая машина Volvo.

«На месте ДТП погибли водитель "Рено" и два его пассажира, дети 10 и 3 лет...» - заявило по этому поводу представители ГУ МВД Пермского края.

В легковушке находились еще двое людей, один из них ребенок, который был немедленно госпитализирован. Еще одним пассажиром была женщина, которая получила смертельные травмы, она скончалась в машине скорой помощи по дороге в медицинского учреждение. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства этого страшного происшествия.