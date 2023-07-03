Двое детей сбежали ночью из летнего лагеря под Новосибирском

Правоохранителям в регионе пришлось предпринять масштабные поиски из-за этого инцидента.

Уже установлено, что два ребенка, которые пропали ночью из оздоровительного лагеря, сбежали оттуда самостоятельно. Об этом сообщил глава регионального управления министерства по чрезвычайным ситуациям Виктор Орлов.

«Продолжаются поиски двух детей, перешли к оперативно-розыскным мероприятиям», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. Поиски ведутся силами полиции.