Двоих из банды Басаева приговорили к 24 и 25 годам тюрьмы

Южный окружной военный суд постановил признать виновными Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева, членов банды Басаева, по уголовному делу о теракте в Чечне в 2005 году, в результате которого погибли 15 человек и 36 были ранены, и приговорить их к 24 и 25 годам лишения свободы, сообщил ТАСС.

«В результате рассмотрения дела в отношении Дудиева и Донашева суд признал их виновными и назначил наказание: Дудиеву — 24 года тюрьмы, Донашеву — 25 лет», — говорится в приговоре.

Дудиев и Донашев будут находиться за решеткой в исправительных колониях строгого режима, также они лишены своих воинских званий.

Ранее эти члены банды Басаева уже были осуждены Южным окружным военным судом на сроки от 18 до 19 лет строгого режима. Тогда было доказано, что Дудиев и Донашев активно участвовали в нападении на военнослужащих 6-й роты на высоте 776 в 2000 году, в результате чего погибли 84 солдата.

Ранее сообщалось, что суд изъял свыше 326 млн руб. у братьев Магомедовых по иску «Россетей».