Суд изъял свыше 326 млн руб. у братьев Магомедовых по иску «Россетей»

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск ПАО «Россети» и постановил взыскать с фигурантов дела более 326 млн руб. Об этом сообщил ТАСС.

Решение было принято в рамках рассмотрения дела против бывшего финансиста группы «Сумма» Александра Кабанова и топ-менеджера компании «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова.

Согласно приговору, Кабанов, Эристов и братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обязаны совместно выплатить 114 млн 475 тыс. 490 руб. 68 коп.

Также с Кабанова, Магомедовых и Петрова суд постановил изъять еще 210 млн 663 тыс. 98 руб. 98 коп. Однако прошение на сумму 549 млн руб. суд оставил без рассмотрения, разъяснив ПАО «Россети» право обратиться с отдельным иском в порядке гражданского судопроизводства.

Во вторник тот же суд приговорил Кабанова и Эристова к 16,5 и 16 годам колонии соответственно, признав их виновными в участии в организованном преступном сообществе, якобы созданном братьями Магомедовыми. А также в мошенничестве, нанесшем компании многомиллионный ущерб.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили в Пушкино после гибели рабочего в результате падения погрузчика.