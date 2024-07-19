Двое мужчин и девушка получили до 11 лет колонии за похищение и убийство знакомого в Подмосковье

Суд в Подмосковье вынес приговор в отношении двух мужчин и 24-летней девушки, которые признаны виновными в похищении и убийстве знакомого, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в ноябре 2020 года. Между осужденными и потерпевшим был длительный конфликт. Поводом стало то, что последний распространял в Сети сведения, которые якобы порочили первых.

В конечном итоге злоумышленники похитили знакомого и отвезли в лес. Там они его избивали, душили, а затем примотали голову скотчем к дереву. Мужчина скончался.

Спустя время убийцы вернулись на место происшествия, чтобы закопать тело, однако сделать этого не удалось, земля была промерзшей, поэтому осужденные просто закидали труп ветками. Тело убитого нашли случайные прохожие.

В ходе расследования дела было проведено свыше двадцати допросов и осуществлено не менее пятнадцати проверок показаний, а также было выполнено около тридцати экспертиз, в том числе трасологическая.

Мужчинам назначили наказание в виде десяти и одиннадцати лет колонии строгого режима, девушке — в виде девяти лет и шести месяцев в колонии общего режима.