Двое мужчин погибли под колесами поездов в Подмосковье за сутки

Два человека погибли под колесами поездов в Подмосковье накануне. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Первый случай смертельного травмирования произошел на станции «Электроугли», второй — на перегоне «Детково — Сандарово». Погибшие — мужчины. По предварительным данным, в обоих случаях причиной гибели людей стал переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Следователи осмотрели места происшествий, опросили очевидцев и назначили ряд экспертиз. В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде в Домодедово тепловоз протаранил застрявший на путях грузовик.