Тепловоз и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде в Подмосковье

На железной дороге в Домодедово произошло серьезное ДТП с участием тепловоза и грузовика, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

По предварительным данным, двигавшийся по тупиковой ветке тепловоз столкнулся с остановившемся на железнодорожном переезде КамАЗом. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Из людей никто не пострадал.

Авария произошла сегодня после полудня на улице Корнеева. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на железной дороге в Красногорске произошло столкновение иномарки и электропоезда.