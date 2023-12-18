Тепловоз и грузовик столкнулись на железнодорожном переезде в Подмосковье
Фото: [пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
На железной дороге в Домодедово произошло серьезное ДТП с участием тепловоза и грузовика, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.
По предварительным данным, двигавшийся по тупиковой ветке тепловоз столкнулся с остановившемся на железнодорожном переезде КамАЗом. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Из людей никто не пострадал.
Авария произошла сегодня после полудня на улице Корнеева. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на железной дороге в Красногорске произошло столкновение иномарки и электропоезда.