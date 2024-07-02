Двое мужчин предстанут перед судом в Подмосковье за мошенничество на 3,5 млн рублей

Два уроженца Татарстана и Башкортостана в возрасте 21 года предстанут перед судом в Подмосковье за мошенничество в отношении жителей региона на три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, мужчины входили в состав организованной группы, которая вводила граждан в заблуждение с целью хищения денежных средств. Обвиняемые занимались оформлением банковских карт и обналичиванием похищенных денег.

Летом 2022 года представители группы несколько раз позвонили жителю Подольска и жительнице Мытищ под видом сотрудников службы безопасности Центробанка России.

Злоумышленники заверили потерпевшего в том, что третьи лица оформили на его имя кредиты, а потерпевшую в том, что были совершены попытки снятия денег с ее счета. Мужчину призвали самому оформить кредит и перевести деньги якобы на безопасный счет, женщину — так же перевести денежные средства на указанный счет «для защиты».

В результате житель Подольска оформил кредит и перевел полученные деньги мошенникам. Жительница Мытищ сняла личные сбережения. В общей сложности потерпевшие перевели злоумышленникам три с половиной миллиона рублей.