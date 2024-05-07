Двое мужчин устроили драку в подмосковном музее

Подмосковные росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые устроили драку на входе в музей в Красногорске, сообщила пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что 34-летний житель Донского и 48-летний житель Красноярска пришли в общественное место в нетрезвом состоянии. В ходе конфликта они громко выражались нецензурной бранью.

Прибывшие на место правоохранители потребовали от нарушителей прекратить противоправные действия, но те ответили отказом.

Хулиганов доставили в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали мужчину, который ударил приятеля топором.