В Подмосковье задержали мужчину, который ударил приятеля топором

В Красногорске задержали 49-летнего местного жителя, который ударил своего знакомого топором и угрожал ему убийством, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Правоохранителям поступила информация о том, что на Благовещенской улице между двумя мужчинами произошла драка. Выяснилось, что конфликт между приятелями возник в ходе распития спиртных напитков.

Росгвардейцы оказали первую помощь пострадавшему и вызвали медиков. Злоумышленника задержали совместно с сотрудниками полиции.

По факту случившегося начата проверка.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил погром в одной из стоматологических клиник Подмосковья.