Двое мужчин в Талдоме осуждены по делу о незаконном обороте драгметаллов на 10,3 миллиона рублей

Талдомский районный суд вынес приговор в отношении двух мужчин, которые признаны виновными в незаконном обороте драгоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что на протяжении двух лет Михаил Седов и Эдуард Сясин незаконно производили кустарным способом аффинажа драгметаллы общей массой свыше 160 килограммов на сумму более семи миллионов рублей. Речь идет о золоте, серебре и палладии.

Кроме того, один из фигурантов организовал незаконную перевозку и хранение в одном из домов Талдома вторсырья в виде драгметаллов общей массой почти три килограмма и стоимостью около трех миллионов рублей.

Деятельность злоумышленников пресекли в марте 2020 года. Драгоценные металлы конфисковали в пользу государства. Суд приговорил Михаила Седова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере двухсот тысяч рублей, Эдуард Сясин получил 2,4 года условно с испытательным сроком полтора года и таким же штрафом.

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