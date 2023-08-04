Житель Подмосковья зарезал супругу из-за ревности на глазах у несовершеннолетней дочери

В подмосковном Дмитрове задержали 44-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своей жены на почве ревности. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в минувшую среду в одном из частных домов. По данным следствия, мужчина в ходе бытовой ссоры нанес своей 43-летней супруге несколько ударов ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Все это происходило на глазах у несовершеннолетней дочери пары. Ребенок вызвал полицию и скорую помощь.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. В настоящее время проводятся допросы. Будет назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая. Следствие намерено ходатайствовать в суд о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье предъявили обвинение местному жителю, который бросил кухонный нож в семилетнего ребенка своей сожительницы.