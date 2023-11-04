Двое подростков избили школьника на детской площадке в Санкт-Петербурге

Двое подростков избили 12-летнего мальчика на детской площадке во дворе одного из домов Фрунзенского района северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по городу.

Отмечается, что это произошло еще в конце лета, тем не менее заявление от отца пострадавшего поступило в полицию на днях.

Уточняется, что избиение было сильным.

Добавляется, что полицейским одного из нападавших удалось задержать. Второй, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находится в розыске. Органами правопорядка возбуждено уголовное дело по факту избиения.