Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Подмосковье

В подмосковном Видном произошла авария с участием иномарки и мотоцикла, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария случилась накануне вечером на проспекте Комсомола. По предварительным данным, мотоцикл и легковушка столкнулись в тот момент, когда водитель последней выполнял поворот.

В результате дорожно-транспортного происшествия пятнадцатилетние водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в аварии на трассе в Воскресенске пострадал водитель иномарки и трое несовершеннолетних пассажиров.