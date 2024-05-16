Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Подмосковье
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В подмосковном Видном произошла авария с участием иномарки и мотоцикла, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Авария случилась накануне вечером на проспекте Комсомола. По предварительным данным, мотоцикл и легковушка столкнулись в тот момент, когда водитель последней выполнял поворот.
В результате дорожно-транспортного происшествия пятнадцатилетние водитель и пассажир мотоцикла получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в аварии на трассе в Воскресенске пострадал водитель иномарки и трое несовершеннолетних пассажиров.