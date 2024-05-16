Водитель иномарки и трое детей пострадали в ДТП на трассе в Подмосковье

Водитель иномарки и трое несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП на автодороге в Воскресенске, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером. За рулем транспортного средства находился мужчина 1989 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением. В результате машина улетела в кювет.

Водителя и троих пассажиров 2022, 2014 и 2013 годов рождения госпитализировали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Ховрино случилось ДТП, в результате которого погибли водитель мотоцикла и его пассажир, возбуждено уголовное дело.