Двое подростков утонули в водоемах Подмосковья за день

За минувшие сутки в Московской области утонули двое детей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

В ведомстве рассказали, что в городском округе Подольск пятнадцатилетний подросток плавал в необорудованном для купания ручье Неумейка. В результате нарушения правил безопасности ребенок не смог выплыть на берег и утонул.

Еще одна подобная трагедия произошла в Волоколамске. Там во время купания в реке Городня утонул семнадцатилетний подросток.

По всем вышеперечисленным случаям следователи организовали проверки.

В ведомстве отметили, что с началом летнего сезона участились случаи гибели граждан в водоемах. Жителей Подмосковья призвали более ответственно подходить к обеспечению мер безопасности во время пребывания в воде, в том числе не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось, что рабочий пивоварни в Раменском утонул в цистерне с пивом.