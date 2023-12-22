Двое подростков задержаны за поджог релейного шкафа в Подмосковье, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о диверсии возбудили в Подмосковье после поджога релейного шкафа на железной дороге в Ступинском районе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Фигурантами дела стали двое несовершеннолетних. Молодые люди 2005 и 2006 годов рождения задержаны. По версии следствия, 13 декабря подростки, следуя указаниям неизвестного в мессенджере, подожгли релейный шкаф на 320-м километре перегона Михнево- Усады.

Задержанным предъявлено обвинение. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетние признали вину и раскаялись.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двоих мужчин, которые пытались подорвать воинскую часть по заданию СБУ.