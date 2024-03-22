Двое пострадавших в ДТП на остановке в Подмосковье находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при наезде иномарки на остановку в Богородском округе Подмосковья находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области сообщил ТАСС .

Всего в медучреждения региона после аварии были доставлены три человека. Состояние третьего пострадавшего оценивается как средней тяжести.

В ведомстве подчеркнули, что пациентам оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, ДТП случилось сегодня около восьми часов утра. На трассе «Волга» столкнулись «Газель» и «Ниссан», которые ехали в попутном направлении. В результате удара иномарку отбросило на остановку, где находились люди.

Установление всех обстоятельств произошедшего взяла на контроль Ногинская городская прокуратура.