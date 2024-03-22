Прокуратура контролирует установление обстоятельств наезда иномарки на остановку в Подмосковье

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Богородском округе, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня рано утром. На трассе «Волга» в районе деревни Большое Буньково «Газель» столкнулась с легковушкой, которая от удара вылетела на остановку, где были люди.

В результате аварии пострадали три человека. Их госпитализировали. Установление всех причин произошедшего контролирует Ногинская городская прокуратура.

Ранее сообщалось, что микроавтобус, в котором находились туристы из Московской области, столкнулся с фурой в Северной Осетии. Различные травмы получили одиннадцать человек.