Двое раненых мужчин при стрельбе у офиса Wildberries скончались
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В результате стрельбы возле офиса компании Wildberries погибли два охранника здания, сообщило РИА Новости.
Факт гибели подтвердили представители правоохранительных органов, а также основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
«С глубоким прискорбием сообщаю, что в результате вооруженного нападения на Wildberries погибли наши сотрудники, охраняющие офис. Лично от себя и от лица компании приношу искренние соболезнования семьям погибших. Мы непременно окажем всю необходимую поддержку их близким», — заявила Бакальчук.
Специалисты приступили к сбору доказательств и изучению записей с камер видеонаблюдения. Пока следственные органы продолжают свою работу, руководство компании объявило о введении дополнительных мер безопасности.
Компания Wildberries также намерена провести внутреннее расследование, чтобы определить причины и обстоятельства, приведшие к такому трагическому инциденту.
Ранее сообщалось, что охранники, сопровождавшие Владислава Бакальчука, первыми открыли огонь в ходе конфликта у офиса WB.