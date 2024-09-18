Двое раненых мужчин при стрельбе у офиса Wildberries скончались

В результате стрельбы возле офиса компании Wildberries погибли два охранника здания, сообщило РИА Новости.

Факт гибели подтвердили представители правоохранительных органов, а также основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«С глубоким прискорбием сообщаю, что в результате вооруженного нападения на Wildberries погибли наши сотрудники, охраняющие офис. Лично от себя и от лица компании приношу искренние соболезнования семьям погибших. Мы непременно окажем всю необходимую поддержку их близким», — заявила Бакальчук.

Специалисты приступили к сбору доказательств и изучению записей с камер видеонаблюдения. Пока следственные органы продолжают свою работу, руководство компании объявило о введении дополнительных мер безопасности.

Компания Wildberries также намерена провести внутреннее расследование, чтобы определить причины и обстоятельства, приведшие к такому трагическому инциденту.

Ранее сообщалось, что охранники, сопровождавшие Владислава Бакальчука, первыми открыли огонь в ходе конфликта у офиса WB.