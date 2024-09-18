Охранники, сопровождавшие Владислава Бакальчука, первыми открыли огонь в ходе конфликта у офиса WB

Согласно заявлению пресс-службы компании Wildberries и Russ, вооруженные охранники, сопровождавшие Владислава Бакальчука, первыми открыли огонь в ходе конфликта у входа в офис Wildberries.

Компания сообщает, что попытки незаконного проникновения были зафиксированы по двум адресам офисов. Однако инцидент не повлиял на работу компании и ее бизнес-процессы.

Все сервисы, пункты выдачи заказов и склады Wildberries продолжают функционировать в обычном режиме, заказы обрабатываются и выдаются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы возле офиса WB.