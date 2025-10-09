Двое суток в борьбе за жизнь: врачи спасают девочку, пострадавшую от удара ВСУ под Белгородом

В Белгородской области, по информации от губернатора Вячеслава Гладкова, в результате атаки беспилотника, принадлежащего Вооруженным силам Украины (ВСУ), пострадала восьмилетняя девочка. Инцидент произошел в селе Новая Таволжанка.

«В селе Новая Таволжанка от удара дрона по частному дому ребенок получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы», — сообщил Гладков.

Согласно заявлению руководителя области, пострадавшую оперативно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу силами самообороны. Медики оценили ее состояние как крайне тяжелое. В дальнейшем запланирована ее перевозка в областную детскую клиническую больницу для оказания специализированной помощи.

