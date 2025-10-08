В российском регионе после атаки ВСУ начался пожар

На предприятии, расположенном в Сальском районе Ростовской области, произошло возгорание, последовавшее после атаки ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, загорелась трава. Огонь охватил площадь в 100 кв. м, но был оперативно локализован и полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

Беспилотники также сбили в небе над Каменским районом Ростовской области. Всего ночью в воздушном пространстве региона было уничтожено шесть вражеских дронов.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории РФ. Министерство обороны ежедневно сообщает о ликвидации десятков, а то и сотен украинских БПЛА.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что обломки БПЛА упали на предприятие в Дзержинске.