Двое жителей Амурской области погибли из-за пожара в частном доме

К человеческим жертвам привело возгорание жилого дома в городе Белогорске, который находится в Приамурье. Из-за ЧП умерли мужчина и женщина, об этом сообщили РИА Новости .

«В доме была обнаружена пострадавшая женщина и передана врачам скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась», - сообщили представители министерства по чрезвычайным ситуациям.

Чуть позже спасатели обнаружили в доме тело уже погибшего мужчины. Пока неизвестно, что стало причиной его смерти. Сейчас ведется доследственная проверка, которая установит причины возникновения пламени и все обстоятельства гибели людей.

Ранее появлялось сообщение о пожаре в многоквартирном доме Богородского округа Подмосковья. Пламя вспыхнуло в доме в три часа ночи, и огнеборцам удалось справиться с ним всего за полчаса.