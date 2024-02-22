Квартира загорелась ночью в Богородском округе Подмосковья

Этой ночью в многоквартирном доме в Богородском округе произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сведения о возгорании в жилом здании на улице Климова поступили спасателям около трех часов ночи. Спустя примерно полчаса огонь был полностью потушен.

К ликвидации возгорания привлекали свыше десяти человек и три единицы техники. По данным областного главка МЧС, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоквартирном доме в Можайске спасли семью из четырех человек.