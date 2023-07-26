Двое жителей Херсонской области погибли из-за обстрела украинской армии

ВСУ на протяжении истекших суток вели огонь по населенным пунктам, которые находятся на левом берегу Днепра. От этого погибло два человека, и еще один получил ранения.

Украинские войска выпустили по мирным жителям несколько десятков снарядов. Только в городе Алешки взорвалось 22 боеприпаса, от чего один человек погиб и еще один был ранен. В Песчановке разовралось 7 снарядов, там тоже был убит один человек. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление экстренных служб Херсонской области.

Взрывы от обстрелов также были зафиксированы в Солонцах, Корсунке, Саги, Каховке, Пролетарке. Сейчас уточняются окончательные данные о числе пострадавших, а также повреждениях домов и инфраструктуры.