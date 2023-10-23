Двое жителей Приморья получили сроки за убийство шестерых человек почти двадцатилетней давности

Женщина из ревности убила свою знакомую. Чтобы скрыть это преступление, ее сожитель лишил жизни еще пятерых людей.

Все произошло в июле 2005 года в городе Артеме. Там во время совместного распития спиртных напитков произошла ссора. Одна женщина ударила другую железным прутом по голове, а затем еще дважды ткнула ее ножом.

«Ее сожитель, желая оказать содействие в сокрытии преступления, используя нож и топор, убил пятерых человек, находившихся в доме», - заявили по этому поводу правоохранители.

Среди убитых было двое детей, которым было всего 10 и 12 лет. Затем злоумышленники обнаружили, что их первая жертва еще жива. После этого они добили ее. Об этом рассказали РИА Новости. Во время следствия по горячим следам убийцы сумели ускользнуть из поля зрения полиции. Но в итоге их разыскали уже в 2021 году. Мужчина получил от суда 21 год колонии строгого режима. Женщине дали 19 лет колонии общего режима.