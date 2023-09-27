Двое жителей Владивостока скончались в гараже из-за старой картошки

Они взялись перебирать запасы прошлогодних корнеплодов, и это стало для них фатальным.

В полицию поступил экстренный вызов. Во дворе одного из жилых домов по улице Гульбиновича были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни. Приехавшие на место инцидента правоохранители обнаружили трупы двух парней без каких-либо криминальных следов на них. Тела лежали в погребе гаража, среди россыпей старого картофеля. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление региональной прокуратуры.

«На месте происшествия присутствует специфический запах. По предварительным данным, молодые люди отравились испарениями гниющего картофеля», - сказали в ведомстве.

Полицией сейчас проводится доследственная проверка, которая и решит, надо ли возбуждать уголовное дело по этому поводу. Прокуратура следит за результатами данной проверки.