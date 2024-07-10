Двое злоумышленников напали на сотрудника подмосковного магазина и украли товары

В подмосковных Люберцах задержали подозреваемых в разбойном нападении на магазин, сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

О происшествии подмосковные росгвардейцы узнали во время патрулирования улиц города. Правоохранители оперативно прибыли на место.

Выяснилось, что неизвестные попытались пронести через кассу товары, не оплатив их. Злоумышленников заметила администратор торговой точки, однако она не сумела остановить грабителей, те распылили ей в лицо перцовый баллончик.

Подозреваемых выявили по приметам. Ими оказались 41-летний мужчина и 32-летняя женщина. Их доставили в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Коломне задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за угрозу убийством.