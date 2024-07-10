Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в подмосковной Коломне

Сотрудники ГУ Росгвардии по Московской области задержали 64-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за угрозу убийством.

Правоохранители патрулировали улицы Коломны. Они заметили мужчину, который распивал спиртное в общественном месте и вел себя неадекватно, сообщила пресс-служба ведомства.

Правонарушителя доставили в полицию. Там и выяснилось, что мужчина находится в розыске.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Можайске мужчину, который избил сожительницу.