Двоих человек задержали по делу о смерти начальника войск РХБЗ Кириллова

Два человека были задержаны по делу о смерти генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты, и его помощника. Об этом сообщило издание «Известия».

По информации собеседника, подозреваемых в настоящее время допрашивают.

Согласно данным ФСБ, один из исполнителей теракта, 29-летний выходец из Узбекистана, был задержан в поселении Черное, находящемся в Балашихинском районе Подмосковья.

Его завербовали украинские спецслужбы. В качестве вознаграждения за осуществление террористического акта ему гарантировалась сумма в $100 тыс. и возможность легально переехать для проживания в страну ЕС.

Игорь Кириллов и его помощник погибли 17 декабря в результате срабатывания взрывного устройства, замаскированного в самокате, который стоял рядом с подъездом.

Взрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. В отношении данного инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Вход в подъезд дома на Рязанском проспекте, где произошел взрыв, временно закрыт, у выхода оставлены цветы в память о погибших.

Место происшествия частично оцеплено, вход в здание закрыт фанерными листами, а окна с выбитыми стеклами заклеены.

Ранее сообщалось, что ответственность за убийство Кириллова взяли на себя спецслужбы Украины.