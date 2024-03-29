Двоих детей спасли из трясины на площади подмосковного города

В подмосковном Солнечногорске двое школьников, которые катались на велосипедах, провалились в грязь и застряли, пишет Baza .

Уточняется, что все произошло на Советской площади. По информации издания, дети по пояс оказались в трясине из грязи из песка.

Судя по видеокадрам, мальчикам пытались помочь прохожие. Сначала они тянули одного из детей за руки, затем протянули ребенку лопату.

Как пишут очевидцы в соцсетях, местным жителям удалось вытащить из трясины одного школьника, на помощь второму подоспели спасатели.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали обнаружили тело 65-летней женщины.