Двоих детей спасли из трясины на площади подмосковного города
Фото: [t.me/bazabazon]
В подмосковном Солнечногорске двое школьников, которые катались на велосипедах, провалились в грязь и застряли, пишет Baza.
Уточняется, что все произошло на Советской площади. По информации издания, дети по пояс оказались в трясине из грязи из песка.
Судя по видеокадрам, мальчикам пытались помочь прохожие. Сначала они тянули одного из детей за руки, затем протянули ребенку лопату.
Как пишут очевидцы в соцсетях, местным жителям удалось вытащить из трясины одного школьника, на помощь второму подоспели спасатели.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали обнаружили тело 65-летней женщины.