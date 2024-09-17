Двоих иностранцев арестовали за избиение до смерти жителя Подмосковья
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В Раменском арестовали двоих граждан Узбекистана, которые обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, в конце августа обвиняемые избили мужчину в ходе ссоры. Преступление произошло в поселке Быково. Впоследствии потерпевший скончался в больнице.
Причастных к избиению жителя Подмосковья установили по камерам видеонаблюдения, также были найдены свидетели преступления.
Обвиняемые пытались скрыться в Твери, там их и задержали.