Двоих москвичей задержали за мошенничество в отношении жительницы Подмосковья

Двое москвичей в возрасте 19 и 25 лет были задержаны за мошенничество в отношении жительницы Подмосковья. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники позвонили 33-летней потерпевшей и заверили женщину в том, что окончился срок действия ее договора на оказание услуг сотовой связи. Для его продления якобы требовалось подтвердить персональные данные с помощью паролей, присланных с сайта, схожего с порталом госуслуг.

Женщина выполнила условия, после чего ей на почту пришло письмо о подозрительном входе на сайт госуслуг. Потерпевшая позвонила на горячую линию, номер которой был указан в письме, и узнала об утечке персональных данных. Сообщалось, что используя эти данные, мошенники оформили на имя женщины автокредит.

Затем жительницу связали с якобы сотрудником Центробанка. Тот убедил ее в необходимости оформления автокредита и перевода двух миллионов рублей на указанные номера карт. Совершив перевод, женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

Злоумышленников задержали в столице. Выяснилось, что один из них обналичивал полученные денежные средства и переводил их куратору, а второй предоставлял за вознаграждение банковские карты, оформленные на свое имя. Сейчас мошенники под стражей.