Двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, задержали в Подмосковье

Подмосковные полицейские задержали двоих аферистов, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, в прошлом году злоумышленники, представившись высокопоставленными должностными лицами силовых структур, обратились к руководителю одной из фирм. Они предлагали за денежное вознаграждение оказать содействие в предоставлении компании крупных производственных заказов, хотя возможностей таких у них не было. Мужчина повелся на их уговоры и передал им более шестнадцати миллионов рублей.

Полицейские смогли установить подозреваемых в совершении преступлений, а после при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали их по местам жительства. Ими оказались двое жителей Москвы и Московской области, один из которых ранее судим.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.

Ранее стало известно, что жительница Москвы получила шесть лет колонии за убийство знакомого в ходе ссоры в Одинцово.