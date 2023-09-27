Жительница Москвы получила шесть лет колонии за убийство знакомого в ходе ссоры в Одинцово

Одинцовский городской суд приговорил жительницу Москвы к шести годам колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Преступление произошло в мае этого года. Подсудимая находилась в квартире в Одинцовском округе со своим знакомым. Ночью между ними возникла ссора, в ходе которой обвиняемая ударила оппонента ножом в грудь и тупым предметом по голове, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Потерпевший был доставлен в Красногорскую городскую больницу. Спустя непродолжительное время мужчина скончался от полученных травм.

Гособвинение в суде поддерживал зампрокурора Московской области Александр Благородов. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Раменском арестовали местного жителя, который задушил свою супругу и спрятал ее тело в лесу.