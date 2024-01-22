Двоих мужчин, подозреваемых в сбыте мефедрона в особо крупном размере, задержали в Подольске

Подмосковные полицейские задержали в лесном массиве вблизи СНТ «Романцево» двоих жителей Иркутской области, подозреваемых в сбыте более десяти килограммов мефедрона. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Так, в ходе досмотра злоумышленников полицейские обнаружили десять свертков с порошкообразным веществом, которые правонарушители пытались спрятать под одеждой и в спортивной сумке. По данному факту следователем было возбуждено уголовное дело по статье 30, а также по части 5 статьи 228.1 УК РФ.

По словам одного из задержанных, полгода назад он нашел работу перевозчиком и по указанию работодателя забирал партии наркотиков и на своем автомобиле перевозил их по заданным адресам. Однако в этот раз в поездку он взял с собой знакомого.

Именно так двое мужчин приехали в Подольск и по предоставленным им координатам забрали из тайника закладку с мефедроном для последующего сбыта в Иркутске, Чите и Новосибирске, но были задержаны правоохранителями.