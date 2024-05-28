Двоих мужчин задержали в Подмосковье по подозрению в сбыте героина и метадона

В Подмосковье задержали двоих мужчин, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотиков, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

У одного из злоумышленников полицейские обнаружили свыше тридцати свертков с кристаллообразным веществом, а в арендуемой квартире нашли еще сто сорок свертков, четыре полимерных пакета с веществами белого и бежевого цветов, электронные весы и различную упаковку.

Экспертиза установила, что вещества в пакете и свертке — это героин и метадон. Их общий вес составил почти полкилограмма. Сами задержанные рассказали, что по указаниям неизвестного лица, которое общалось с ними через мессенджер, они должны были расфасовать наркотические средства и сбыть их через тайники-закладки.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантов заключили под стражу.