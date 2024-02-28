Двоих петербуржцев задержали за стрельбу из автомата ночью из окна квартиры

Двое подвыпивших мужчин ночью решили развлечься стрельбой из автомата холостыми патронами. Правоохранители пресекли эту забаву. Об этом сообщил ТАСС .

Инцидент произошел прошедшей ночью в Санкт-Петербурге на улице маршала Захарова. Там из окна жилого дома начали стрелять из автомата, и к месту происшествия немедленно выехали бойцы СОБР. Они вскрыли дверь в ту квартиру, откуда велась стрельба. Там находились два мужчины, 38 и 39 лет, оба были в нетрезвом состоянии.

«Из квартиры изъят предположительно светозвуковой автомат СХ-АК-103 7,62х39. Задержанные переданы сотрудникам полиции», - сообщили представители Росгвардии.

При происшествии никто не пострадал. Сейчас по данному делу ведется проверка.

Ранее российский акционист Крисевич устроил перформанс на Красной площади, связанный со стрельбой из охолощенного оружия. Ему дали за это 5 лет лишения свободы.