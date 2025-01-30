Двоих подозреваемых в нападении на фельдшера скорой помощи задержали в Солнечногорске

В Солнечногорске задержали двоих мужчин, которые подозреваются в нападении на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

По данным ведомства, преступление было совершено 28 января возле подъезда одного из жилых домов. Двое мужчин без причины напали на медика и избили его.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали двоих местных жителей 1982 и 1985 годов рождения. Расследование дела продолжается.