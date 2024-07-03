Двоих подростков задержали в Подмосковье за опасное вождение автомобиля
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В Подмосковье задержали двоих подростков, один из которых грубо нарушил ПДД, а второй — демонстрировал предмет, похожий на оружие, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой группа несовершеннолетних передвигается по улицам Лосино-Петровского на автомобиле, конструкции которого были изменены.
Правоохранители задержали семнадцатилетнего водителя и шестнадцатилетнего пассажира. У последнего был обнаружен игрушечный пистолет.
В настоящее время полицейские ищут остальных участников данного инцидента.