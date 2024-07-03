Двоих подростков задержали в Подмосковье за опасное вождение автомобиля

В Подмосковье задержали двоих подростков, один из которых грубо нарушил ПДД, а второй — демонстрировал предмет, похожий на оружие, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой группа несовершеннолетних передвигается по улицам Лосино-Петровского на автомобиле, конструкции которого были изменены.

Правоохранители задержали семнадцатилетнего водителя и шестнадцатилетнего пассажира. У последнего был обнаружен игрушечный пистолет.

В настоящее время полицейские ищут остальных участников данного инцидента.